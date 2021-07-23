Европейская туриндустрия снова рушится из-за очередной волны коронавируса

Больше всего из-за пандемии пострадал глобальный сектор путешествий и туризма: самолеты не летают, курорты закрыты, а отдых на курортах для многих остался лишь в воспоминаниях. Экономики таких европейских стран как Греция, Испания и Португалия зависят от успеха или неудачи курортного сезона. Как отмечает CNBC, по мере распространения вакцины против Covid по всей Европе возлагались большие надежды на восстановление летнего туризма.

Тем не менее сезон выглядит весьма неопределенным, поскольку в Европе резко возрастает число заболевших, что требует введения множества правил и ограничений, системы, определяющий риск по странам, а также всевозможных карантинных требований, в том числе и к ввозу вакцин.

Четвертая волна?

Уровень заражения Covid резко вырос по всему региону, а более заразный штамм ”дельта” охватил весь земной шар. Несмотря на усилия по сдерживанию нового штамма, произошло его неизбежное распространение, и теперь на штамм ”дельта” приходится большая часть новых заражений.

В Нидерландах и Испании наблюдался большой всплеск заболеваемости, в основном связанный с тем, что страны вновь открыли ночные клубы в конце июня, хотя две недели спустя заново ввели ограничения. Ранее на этой неделе Франция объявила, что в стране начинается четвертая волна пандемии, и официальный представитель правительства Габриэль Атталь забил тревогу. ”У нас началась четвертая волна. Динамика эпидемии чрезвычайно сильна. У нас более резкое увеличение заболеваемости, чем во все предыдущие разы, - Атталь сказал в понедельник. - Заболевших всё больше. Такой резкий и внезапный всплеск мы не видели его с самого начала пандемии”.

Акции туристических компаний и авиакомпаний сильно упали в начале недели, когда мировые рынки резко обрушились из-за возобновившихся опасений по поводу восстановления мировой экономики. Акции дешевых европейских авиакомпаний EasyJet и Ryanair пострадали больше всего. Акции EasyJet, например, торговались по 842,20 пенса в пятницу, но упали до 758,20 пенса к вечеру понедельника.

Генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен сказал в интервью CNBC во вторник, что туристический сектор столкнулся с чрезвычайно сложной ситуацией, но программы вакцинации в Европе стали ключом к возобновлению работы. Согласно имеющимся данным, две дозы Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-Oxford University эффективны против штамма ”дельта” и снижают риск госпитализации и смерти.

”Мы понимали, что восстановление будет не простым, - сказал Лундгрен в эфире программы CNBC Squawk Box Europe. - Но ограничения снимаются. Очевидно, что при открытии стран увеличивается и количество инфекций. Важно обеспечить, чтобы вакцинация разорвала связь между инфекциями, госпитализацией в тяжелом состоянии и смертью, и, к счастью, мы добились прогресса в этом отношении”.

Трудности путешествий

Любой, кто планирует провести отпуск в Европе в этом году, должен приготовиться к часто сбивающему с толку, сложному и довольно стрессовому опыту еще до приземления в стране назначения. Возьмем поездку в Грецию из Великобритании. Согласно статистике, таким образом отпуск провели 3,4 млн британцев в 2019 году. Греция требует от путешественников из Великобритании предоставить либо отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, проведенный в течение 72 часов до прибытия в страну, либо отрицательный экспресс-тест на антигены, проведенный уполномоченной лабораторией в течение 48 часов до запланированного рейса, либо подтверждение приема двух доз вакцины Covid не менее чем за 14 дней до поездки.

До того как попасть в Грецию, необходимо заполнить особую форму не позднее 23:59 (по местному времени) за день до прибытия с указанием прививочного статуса, адреса остановки и данных ближайших родственников. Прежде чем вернуться в Великобританию, отдыхающие должны пройти тест ПЦР и заполнить еще одну форму. Потом в течение двух дней после возвращения в Великобританию сделать еще один ПЦР-тест или провести в карантине 10 дней. Причем в Грецию в этом году проще всего попасть на отдых.

Как и другие европейские страны, Греция не избежала роста числа случаев заболевания Covid, поскольку экономика открылась. Тем не менее ежедневное количество заболевших кажется небольшим по сравнению, например, с Францией или Великобританией. В среду Греция сообщила о 2972 новых случаях, 19 из которых было выявлено после проверок на границах страны.

Вольфанго Пикколи, сопредседатель консалтинговой компании по рискам Teneo Intelligence, отметил в среду, что очередная волна Covid в Греции ”ставит новые задачи, особенно в связи с еще одним скудным туристическим сезоном и дальнейшими экономическими последствиями”, которые окажут давление на премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

”Мицотакис надеялся, что пандемия будет побеждена летом, к середине срока его правоцентристского правительства. Он стремился увеличить туристические доходы, начать осуществление плана восстановления Греции и вернуться к росту. Тем не менее число заболевших Covid-19 значительно увеличилось в последние недели, и жизненно важный туристический сектор уже настаивает на дополнительной государственной поддержке осенью на фоне опасений о том, что в этом году число посетителей будет еще меньше”, - отметил Пикколи.

По его словам, по мере того как штамм ”дельта” начинает доминировать, Греция сталкивается с проблемой: ”количество ежедневных вакцинаций в этом месяце снизилось до менее 100 тыс., несмотря на то, что правительство предлагает грекам в возрасте 18-25 лет стимул в размере 150 евро ($177 )”. На данный момент только около 120 тыс. из примерно 980 тыс. греков в этой возрастной группе было вакцинировано. Пикколи отметил, что уровни вакцинации по крайней мере одной дозой в целом достигли почти 52% и двумя - 44%. Недавнее замедление вакцинации вызвало сомнения в том, сможет ли правительство достичь своей цели по вакцинации 70-75% взрослого населения к концу лета.