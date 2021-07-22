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ДТП произошло на трассе из Керчи в Симферополь

ДТП произошло на трассе из Керчи в Симферополь

В пресс-службе МВД по Крыму проинформировали о том, что на автодороге Керчь-Симферополь произошло ДТП в районе поселка Зуя.

Водитель KIA ехал в сторону Керчи, в ходе обгона едущего впереди транспорта, его машину занесло, и он врезался в автомобиль BMW X-5.

Затем оба автомобиля въехали в металлическое ограждение.

В результате аварии пострадал пассажир BMW, он госпитализирован. На месте работал наряд ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Вестник Кавказа

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