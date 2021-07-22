Госдеп: США не откажутся от санкций против "Северного потока-2"

США не откажутся от каких-либо ограничительных и других подобных инструментов в отношении "Северного потока-2", несмотря на сделку с Германией, цель которой – урегулирование разногласий по этому проекту, заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - сказал он, комментируя мнение о том, что Вашингтон отказывается от использования санкций в отношении реализации проекта.

В то же время он отметил, что "санкции не остановили бы сооружение трубопровода", передает ТАСС.

Далее Прайс указал на то, что между Вашингтоном и Берлином нет никакой тайной договоренности о том, что США прекратят использование односторонних санкций в отношении участников проекта. "Мы привержены выполнению закона. Мы продолжим это делать", - сказал он, уточнив, что ничего из опубликованных накануне деталей договоренностей США и ФРГ не меняет этого никоим образом.