США предоставят Грузии 500 тыс доз вакцины Pfizer в субботу

В субботу, 24 июля, Грузия получит от США 500 тыс доз вакцины Pfizer. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии.

Вакцинация препаратом Pfizer в Грузии началась с 16 июля. Пока в страну поступила первая партия из 28 тыс доз вакцины. В общей сложности Грузия должна получить более 1 млн доз данного препарата.

Вакцинации препаратом Pfizer подлежат лица старше 16 лет, и получить препарат можно в трех городах Грузии. На сегодняшний день вакцины Pfizer доступны в Центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия и "Амтел госпитале".Кроме того, мобилизованы военный госпиталь в Гори, Республиканская больница в Батуми и интервенционный центр Грузии, передает "Sputnik Грузия".

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 395 621 человека. Справились с болезнью 369 483 жителя страны, умерли - 5636. Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 млн доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. На данный момент прививки сделали 383 339 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.