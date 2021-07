Рухани: "Теперь Иран будет экспортировать нефть из Оманского залива, когда сочтет нужным"

Иран официально открыл новый экспортный терминал стоимостью два миллиарда долларов, погрузив 300 тыс. баррелей на нефтяной танкер в Оманском заливе. Таким образом страна, попавшая под санкции, избежала использования Ормузского пролива для экспорта нефти, пишет S&P Global Platts.

”Впервые за более чем 110-летнюю историю иранской нефтяной промышленности операции по экспорту нефти начинаются с побережья Мокрана в Оманском заливе, - сказал министр нефти Биджан Зангане на церемонии открытия терминала, транслировавшейся по телевидению. - По 42-дюймовому трубопроводу протяженностью 1000 км можно транспортировать тяжелую и среднюю нефть из Гуре в провинции Бушер в Джаск в провинции Хормозган”. По словам министра, текущая пропускная способность трубопровода Гуре-Джаск составляет 300 тыс. баррелей в сутки и будет постепенно доведена до миллиона баррелей в сутки. ”Из-за санкций невозможность поставки электронасосов и труб завела проект в тупик. Но с помощью отечественных производителей мы смогли решить проблему и впервые в истории завершить проект с помощью собственных материалов”, - сказал Зангане.

Иран ускорил строительство трубопровода, чтобы обезопасить поставки нефти на фоне обострения напряженности в Персидском заливе с региональными конкурентами Саудовской Аравией и Израилем, которые выступают против готовности США возобновить ядерную сделку с Ираном и ослабить санкции. Маршрут позволяет Ирану обойти Ормузский пролив, ключевой узел для нефте- и газовых танкеров, пересекающих Персидский залив, который стал источником военной напряженности между США и Ираном: за последние несколько лет нефтяные суда неоднократно подвергались нападениям.

Уходящий президент Ирана Хасан Рухани поздравил иранцев ”с историческим днем, когда страна смогла избавиться от зависимости от единственного нефтяного терминала Харг”: ”Теперь Иран будет осуществлять экспорт нефти из Оманского залива тогда, когда сочтет нужным. На нефтяном терминале Харг для загрузки требуется больше времени. У Персидского залива много проблем. Для нас важно решать стратегические задачи в кратчайшие сроки, - добавил Рухани. - Когда противник решил начать против нас экономическую войну, он начал ее в двух областях: в нефтяном секторе, ударив по экспорту нефти, и в банковском деле, нанеся удары по денежным переводам. Они предположили, что если наша нефтяная промышленность, которая является двигателем экономики Ирана, будет подорвана, а экспорт нефти заблокирован, Иран не сможет использовать нефтедоллары для удовлетворения своих потребностей”.

По словам Зангане, проект Гуре-Джаск завершен на 82%. Pars Oil and Gas Co. отвечает за погрузку и экспорт нефти из Джаска. Вскоре операции будут полностью переданы на контроль государственной компании Iranian Oil Terminals Co. Судно Aframax отгружает нефть в порту Джаск, сказал управляющий директор POGC Мохаммад Мешкинфам. ”Судно грузоподъемностью 700 баррелей находится на выносном причале, на данный момент загружено 300 тыс. баррелей. Вскоре судно отправится в пункт назначения”, - обещал Мешкинфам.