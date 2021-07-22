Камнепад накрыл восьмерых туристов в Кабардино-Балкарии

В горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии попали под камнепад восемь туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о том, что в Черекском ущелье под камнепад попала группа туристов из Москвы, поступила спасателям в 21:00 (мск). В результате случившегося три человека получили травмы различной степени тяжести.

В поисково-спасательных работах участвуют 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда "Лидер".

В пятницу для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России, передает РИА Новости.