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В Чечне рассказали, сколько жителей республики привились от коронавируса

В Чечне рассказали, сколько жителей республики привились от коронавируса

Заместитель председателя правительства Чечни, руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев заявил, что прививку от COVID-19 в республике сделали 493 480 человек.

"Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества", - цитирует его РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Чечне зарегистрированы 14 834 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 12 755 жителей региона, умерли - 270.

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Вестник Кавказа

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