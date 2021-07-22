В Чечне рассказали, сколько жителей республики привились от коронавируса

Заместитель председателя правительства Чечни, руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев заявил, что прививку от COVID-19 в республике сделали 493 480 человек.

"Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества", - цитирует его РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Чечне зарегистрированы 14 834 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 12 755 жителей региона, умерли - 270.