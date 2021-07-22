Фестиваль семейного творчества состоялся на Ставрополье

Фестиваль семейного творчества прошел на территории прихода храма Преображения Господня в Ставрополе, он собрал более 250 взрослых и детей из числа подопечных приюта "Мамины руки" и городского общества инвалидов "Вольница".

В конкурсе на лучшую презентацию традиционных семейных ценностей приняли участие пять семей, также с концертными номерами выступили более 20 юных и взрослых исполнителей.

Все участники фестиваля, а также гости мероприятия получили памятные призы и подарки. Фестиваль завершился чаепитием.