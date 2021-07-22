Россия опережает конкурентов на новом истребителе

Международный авиационно-космический салон (МАКС) славится тем, что демонстрирует последние достижения в области аэрокосмической и оборонной техники крупных российских и зарубежных компаний. В исламских государствах заметили, что свое приветствие МАКСу президент Владимир Путин озвучил на Курбан-байрам и отметил, что 20% работников российской авиационной промышленности составляют мусульмане, пишет Asia Times.

Звездой МАКС-2021 стал Checkmate, кратко описанный военным аналитиком Олегом Пантелеевым как легкий тактический истребитель пятого поколения с одним двигателем. Официальной презентации предшествовала красивая реклама в голливудском стиле, ориентированная на глобальных заказчиков (ОАЭ, Индию, Вьетнам и Аргентину). Checkmate признается по всему миру как новое воплощение смертоносной красоты, но всемирно известным он станет под менее привлекательным наименованием Су-75 (Checkmate принадлежит семейству самолетов компании ”Сухой”).

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Ростех Юрия Слюсаря, производство Checkmate начнется в 2026 году после серии комплексных испытаний. Checkmate может нести до пяти ракет класса ”воздух-воздух” различной дальности в топовой модификации, включая весь спектр ракет пятого поколения. Это означает, что Checkmate может нести все вооружение реактивного истребителя Су-57, на базе которого был создан.

Су-57, совершивший показательный полет на МАКСе, представляет собой многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный для уничтожения всех типов воздушных, наземных и морских целей. Су-57 оснащен стелс-технологией с использованием широкого спектра композитных материалов и способен достигать сверхзвуковой скорости. Самолет поставляется с мощным бортовым компьютером, описываемым как ”электронный второй пилот”, и продвинутой радарной системой. Компания, занимающаяся экспортом вооружений, Рособоронэкспорт, через своего генерального директора Александра Михеева сообщила, что пять стран уже заинтересованы в покупке Су-57.

Самолет не для ангара

Весь первый день на МАКСе был посвящен новому истребителю. Военный аналитик Андрей Мартьянов сказал, что ”Checkmate (Су-75) - не ангарный самолет. Он предназначен для боя. Можно сказать, что это Су-57 платформа, на которой можно создать очень много вариантов данного самолета. Кроме того, Су-57 также будет предлагаться на экспорт”.

Checkmate, по словам главного конструктора Михаила Стрелеца, оснащен одним двигателем с управляемым вектором тяги, достигает сверхзвуковой скорости, взлетает и садится быстрее по сравнению с Су-57. Запад со своим не самым лучшим F-35 явно проигрывает по эффективности Checkmate.

Среди наиболее важных функций Checkmate: полеты на большой высоте в любую погоду; модульность; упрощенное обслуживание и операции; послепродажная поддержка; хорошие транспортные характеристики (дальность и прочность); ИИ-поддержка боевых задач; низкая стоимость летного часа и большая полезная нагрузка, и, что наиболее важно для международных клиентов, хорошее соотношение цены и качества. Кроме того, будет создан беспилотный вариант самолета. Параллельно с открытием МАКС Россия провела испытание ракетного комплекса С-500 ”Прометей”, который практически не имеет себе равных с точки зрения перехвата всего диапазона нынешних и даже будущих атак с воздуха и космоса на максимальной высоте и скорости.

Квантум Берд, ведущий физик из Европейского центра ядерных исследований, говорит, что ”с появлением ”Прометея” на международной арене у НАТО начнутся проблемы: атакующие ракеты альянса будут перехвачены еще до того, как покинут свою территорию, при ответном ударе России. ”Прометей” также справится с неуловимыми низкоорбитальными спутниками-шпионами, которые НАТО любит запускать над территорией России”.

За день до открытия авиасалона МАКС Россия произвела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты ”Циркон” с фрегата ”Адмирал Горшков” в Белом море на скорости 7 махов по наземной цели в 350 км от берега Баренцева моря. Минобороны России заявило, что ракета попала в цель. Гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут оснащаться российские подводные лодки и военные корабли.

Мартьянов раскрыл тайну, стоящую за технологическими достижениями: ”Это как доить продуктивную корову: когда у вас отличная здоровая корова, вы просто заботитесь о ней и доите ее. То же самое и здесь: нужно принимать правильные стратегические решения с учетом всех тенденций. Так получаются С-500, ”Циркон”, Су-57 и наш новый истребитель. Китайские самолеты не смогут конкурировать с Су-75 на бывших советских рынках, и F-35 ему не конкурент на международном уровне. В каком-то смысле это шах и мат”.

Для многих американских экспертов, которые уже потеряли покой из-за Су-35, ракетных систем С-400 и бесшумных подводных лодок, будущее не сулит ничего хорошего из-за гиперзвуковых ракет, С-500 ”Прометей” и множества систем раннего предупреждения и радаров. Россия выделяет на военную промышленность примерно 12 центов на каждый доллар, который тратит США, но американская военная стратегия не определена и не спланирована, утверждает Asia Times.