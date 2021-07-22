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Две лады едва не погубили троих в Пятигорске

Две лады едва не погубили троих в Пятигорске

Три человека пострадали в результате автоаварии на проспекте Калинина в Пятигорске.

По словам очевидцев, водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и врезался в обочину, затем, продолжив движение по инерции, сбил дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки и выехал на "встречку", где врезался в "Ладу Весту".

Водители авто, а также пассажир одной из легковушек госпитализированы.

Все причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.

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Вестник Кавказа

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