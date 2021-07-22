Турция сообщила об антирекорде по коронавирусу

В Турции зафиксировано 9 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский Минздрав. Уточняется, что это наиболее высокие показатели суточной заболеваемости с 25 мая (9 375 случаев инфицирования).

"Умерли 295 человек. Теперь общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных — 5,514 млн", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что страна может закрыть границы для иностранцев в случае резкого роста распространения нового штамма коронавируса.