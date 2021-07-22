Майкопский отель "Адыгея" станет четырехзвездочным

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход капитального ремонта гостиницы "Адыгея" в центре Майкопа, отметив, что нужно создавать современные условия для отдыха туристов, применяя для этого новые технологии с сохранением функционального значения здания и его исторического орнамента, который должно вписываться в общий архитектурный ансамбль.

"Все должно быть в едином стиле, в том числе и находящаяся рядом остановка общественного транспорта. Важно, чтобы обновленный объект был не только современным, но и удобным и привлекательным местом отдыха для горожан и гостей республики. Продумайте все моменты, чтобы центр Майкопа соответствовал уровню столичного города", - сказал Кумпилов, отметив: важно также продумать парковочную зону и уделить внимание озеленению территории, передает портал Юга.ру.

После ремонта гостиницу хотят довести до четырехзвездочного уровня. В проекте предусмотрены пристройка СПА-комплекса с бассейном, ресторан с террасой, конференц-зал, спортзал и просторная зона для ресепшена. Ее номерной фонд составит 70 комнат, на строительные работы уйдет около двух лет.

Напомним, капитальный ремонт гостиницы, построенной в конце 60-х годов прошлого века, начался в 2020 году. Это пятиэтажное здание площадью около 6 тыс кВ м, долгое время не работавшее из-за ветхого состояния. На восстановление гостиницы планируется направить около 200 млн рублей.