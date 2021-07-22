Димаш Кудайберген будет судить исполнителей "Новой волны-2021"

Известный певец из Казахстана Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2021", который пройдет в городе-курорте Сочи 19-25 августа, сообщает сайт оргкомитета конкурса.

Димаш бкдет не только судить, но и петь – он примет участие в концерте в честь открытия "Новой волны 2021", в концерте членов жюри, концерте премьер в третий день конкурса, а также выступит на концерте в честь закрытия конкурса, - передает Sputnik Казахстан.

В финале конкурса выступят исполнители из 10 стран - России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и Нидерландов.

Напомним, с 2001 по 2014 год конкурс "Новая волна 2021" проводился в латвийском курорте Юрмале, однако с 2015 года он проводится в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.