На смену маршруткам на трассу Сочи – граница с Абхазией выйдут автобусы

Вместо микроавтобусов на маршрут Сочи – Адлер – граница с Абхазией выйдут современные экологичные автобусы, которые будут возить пассажиров в курортный сезон, сообщает пресс-служба администрации города.

"В связи с ростом пассажиропотока в летний сезон на маршрутах 125с и 125п будут использоваться новые автобусы большого класса, соответствующие всем требованиям комфорта и безопасности пассажиров. Транспорт экологичен – работает на газомоторном топливе", – приводятся в сообщении слова и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэра, передает Sputnik Абхазия.

Просторные низкопольные автобусы, оснащенные современным оборудованием, автоинформаторами и камерами видеонаблюдения, а также кондиционерами с системой климат-контроля, будут обслуживать пассажиров до конца курортного сезона, говорится в сообщении.