Пандемия и санкции не помешали торговле между США и КНР

Объем торговли между Китаем и США растет в последние годы так стремительно, будто затяжная торговая война и пандемия не оказали на отношения между двумя крупнейшими экономиками мира никакого влияния, пишет Bloomberg. Через полтора года после подписания соглашения по торговой сделке дефицит торгового баланса США так и не сократился, большинство налогов все еще в силе, а к переговорам по другим экономическим вопросам стороны так и не приступили. И все же двусторонняя торговля остается основой стабильности в отношениях, которые в противном случае продолжили бы ухудшаться из-за растущей напряженности вокруг Гонконга, Тайваня, прав человека, версий происхождения COVID-19, обвинений в хакерских атаках и т.д.

Растущий излишек

По официальным данным Китая, объем двусторонней торговли, который упал на $19 млрд в феврале прошлого года из-за остановки работы китайских заводов, за последний год восстановился и даже достиг рекордных показателей. Этот бум, похоже, будет продолжительным: в текущем и следующем году Китай закупит миллионы тонн сельскохозяйственных товаров в США, а спрос среди сидящих по домам американских потребителей по-прежнему остается рекордным.

Страны научились жить при новом налоговом режиме: чтобы выполнить условия торговой сделки 2020 года, китайским компаниям приходится приобретать больше, а американские компании покупают товары, которые они не могут получить в других местах, чтобы удовлетворить повышенный спрос среди населения.

"Мы наблюдали высокий спрос на протяжении всей пандемии, причем уровень импорта просто зашкаливал, - отмечает вице-президент по цепочке поставок и таможенной политике Национальной федерации розничной торговли США Джонатан Голд. - Это верный признак того, что восстановление экономики продолжается".

Экспорт из Южной Кореи и Тайваня в США также вырос за тот же период, что лишь подчеркивает рост спроса в США, несмотря на коронавирусную пандемию.

Стремительный рост спроса в США

Почти половина грузов стоимостью $259 млрд в Лос-Анджелесе - одном из крупнейших портов США - приходится на Китай и Гонконг. Спрос на китайские товары в США не падает. В мае этого года в порт поступили рекордные объемы поставок. "Все признаки указывают, что вторая половина года будет стабильной", - сказал исполнительный директор порта Лос-Анджелеса Джин Серока, отметив, что к ним уже прибывают товары из осенних коллекций, школьные принадлежности и праздничные аксессуары, в том числе для Хэллоуина.

В связи с введением тарифов на импорт китайских товаров на сумму более $300 млрд - от обуви и одежды до электроники, велосипедов и даже кормов для домашних животных - многие ритейлеры в США предпочитают покрывать расходы и сокращать свою прибыль, говорит Джонатан Голд, отмечая, что некоторые перекладывают издержки на потребителей. Компаниям также приходится иметь дело с задержками и заторами в портах США и с увеличением стоимости доставки.

Количество контейнеровозов, ожидающих разрешения на вход в порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, на этой неделе выросло до 3,5-месячного максимума, а спотовая ставка на 40-футовый контейнер из Шанхая в Лос-Анджелес с прошлого года выросла более чем в три раза.

"Сочетание пошлин и увеличения стоимости транспортировки, которое мы наблюдаем, влияет на прибыль компаний, - сказал Голд. - Их затраты значительно увеличились в результате как торговой войны, так и транспортного кризиса, с которым мы столкнулись".

Пошлины США и Китая

Администрация Байдена пока не сообщила, планируется ли продолжать участие в сделке и пересматривается ли политика США в отношении Китая, но торговый представитель США Кэтрин Тай назвала торговые отношения двух стран "несбалансированными", а министр финансов Джанет Йеллен заявила, что та сделка не решала фундаментальных проблем с Китаем. Так что прогноз не слишком благоприятный.

Кроме того, Китай сильно отстает от цели по закупкам американских товаров, а срок соглашения истекает в конце года. Эта планка изначально рассматривалась как нереально высокая, а такие проблемы, как пандемия или запрет на полеты Boeing 737 Max, сделали ее еще более недосягаемой. Даже если сделку отменят, урок последних четырех лет состоит в том, что даже при наличии политической воли помешать международной торговле намного труднее, чем кажется.

Поскольку Пекин не выполняет условия сделки, воздерживается от закупок самолетов, а компании выводят автомобильное производство из США, чтобы не пострадать от пошлин в результате торговой войны, соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира "на данном этапе довольно неактуально", - отметил старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Чэд Баун. "Китай покупает то, что нужно Китаю, - объяснил Баун. - Если страна покупает больше определенных американских товаров, то, вероятно, из собственных интересов".