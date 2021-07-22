Италия будет жить в режиме ЧС до 2022 года

Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в Италии продлен до 31 декабря 2021 года, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"В только что одобренном декрете сдержится продление режима ЧС до 31 декабря", - сказал он в ходе пресс-конференции по завершении заседания Совмина, передает ТАСС.

Напомним, что режим ЧС был введен в конце января 2020 года и уже продлевался, нынешний его срок истекал 31 июля.