Квалификация Лиги Конференций: "Сочи" разгромил "Кешлю", "Карабах" сыграл вничью с "Ашдодом"

В четверг, 22 июля, проходят матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

В Сочи местный одноименный клуб принимал азербайджанскую "Кешлю". Победу со счетом 3:0 одержала российская команда. Голами в составе "Сочи" отметились Родригао (10-я минута), Кристиан Нобоа (67-я, с пенальти) и Максим Барсов (81-я).

Также уже завершилась встреча в Баку, где "Карабах" принимал израильский "Ашдод". Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, ответные встречи пройдут 29 июля.