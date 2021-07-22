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Квалификация Лиги Конференций: "Сочи" разгромил "Кешлю", "Карабах" сыграл вничью с "Ашдодом"

Квалификация Лиги Конференций: &quot;Сочи&quot; разгромил &quot;Кешлю&quot;, &quot;Карабах&quot; сыграл вничью с &quot;Ашдодом&quot;

В четверг, 22 июля, проходят матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

В Сочи местный одноименный клуб принимал азербайджанскую "Кешлю". Победу со счетом 3:0 одержала российская команда. Голами в составе "Сочи" отметились Родригао (10-я минута), Кристиан Нобоа (67-я, с пенальти) и Максим Барсов (81-я).

Также уже завершилась встреча в Баку, где "Карабах" принимал израильский "Ашдод". Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, ответные встречи пройдут 29 июля.

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Вестник Кавказа

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