В США назвали С-500 угрозой для НАТО

Самый современный в мире российский ЗРК С-500 – это новый вызов НАТО, выразил мнение обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

Он обратил внимание на то, что ЗРК поражает весь спектр существующих и перспективных средств воздушного нападения на любой высоте и скорости – и самолеты, и баллистические ракеты.

Также Ларсон отметил, что с С-500 совместимы различные типы ракет, что, в свою очередь, позволяет более точно отвечать на широкий диапазон угроз. Помимо этого, С-500 устойчивее к радиоэлектронным помехам, чем предшественники, приводит данные статьи РИА Новости.