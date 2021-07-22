Грузинские врачи и ученые выступили с обращением на фоне ухудшения ситуации с COVID-19

Группа грузинских врачей и ученых работающих как на территории страны, так и за ее пределами, выступила с совместным обращением в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В обращении говорится, что ни правительство, ни врачи, ни ученые, ни население по отдельности не смогут победить пандемию, передает "Грузия Online".

"Единственный способ победить пандемию - это массовая вакцинация и индивидуальная защита. Вакцина безопасна и защищает нас от смерти и тяжелых форм болезни, о чем свидетельствует сокращение случаев госпитализаций и летальности, учитывая, что 3,5 млрд вакцин уже доступны", - сказано в заявлении.

Медики и ученые отмечают, что все разрешенные вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность при заражении всеми штаммами. "Используйте любые доступные в настоящее время вакцины, которые приняты Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - говорится в обращении.

Специалисты также предупреждают, что любая информация о коронавирусе и вакцинации из недостоверных источников является дезинформацией. "Уровень вакцинации в Грузии тревожно низкий, и необходимо сделать все, чтобы немедленно исправить ситуацию. Мы готовы дать вам развернутые и научно обоснованные ответы на все ваши вопросы", - подчеркивается в совместном заявлении медиков.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 395 621 человека. Справились с болезнью 369 483 жителя страны, умерли - 5636. Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 млн доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. На данный момент прививки сделали 383 339 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.