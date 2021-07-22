В Германии не верят, что договоренности с США по "Северному потоку-2" решат проблемы безопасности Украины

Договоренности США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" не решает проблем безопасности Украины. Об этом заявила сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые" и кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это совместное заявление не является решением, особенно для безопасности Украины", - цитирует ее ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Вместе с тем она вновь высказалась против ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". "Я по-прежнему считаю, что этот трубопровод ошибочен по причинам климатической политики, но прежде всего по геостратегическим причинам", - подчеркнула Бербок.

По ее словам, данный проект ставит под угрозу безопасность Украины и направлен на раскол Евросоюза/

Напомним, накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 98%.