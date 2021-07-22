Камеры на российских дорогах будут выявлять новое нарушение ПДД

Начиная с осени дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД – езду без ходовых огней и ближнего света фар, нарушения будет распознавать нейросеть. Нововведение коснется Москвы, Крыма, Твери, Иркутска, Красноярска, Омска, Ульяновска и некоторых других городов.

Технология была разработана специалистами компании "Астролаб", обслуживающей около 1500 камер в указанных регионах.

По словам гендиректора компании Сергея Ласкина, новый функционал станет доступен осенью, но регионы сами решат, когда им воспользоваться, передает РИА Новости.

В настоящее время за соответствующие нарушения полагается штраф в размере 500 рублей.