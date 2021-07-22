Назван срок сохранения антител у перенесших коронавирус

Ученые из финского Национального института здравоохранения и социального развития сделали вывод, что антитела в крови у людей, перенесших коронавирус, могут обнаруживаться спустя 12 месяцев после заражения.

"У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования", - указано в материалах исследования, опубликованного в четверг.

Отмечается, что участниками исследования стали 367 человек, перенесших коронавирус весной 2020 года, после чего не заражались повторно и за время исследования не получали вакцину от вируса.

В то же время ученые отмечают, что число антител "спустя год было примерно на треть ниже, чем через полгода", передает РИА Новости.