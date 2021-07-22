Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", действующий градоначальник Каха Каладзе представил свой слоган на выборах в местное самоуправление - "Больше жизни в каждом районе".

"Конечно же, я лично и все, кто работает в муниципалитете, готовы продолжить работу в 24-часовом режиме для того, чтобы привнести в каждый район больше жизни", - цитирует мэра "Грузия Online".

По его словам, в ближайшие несколько дней он представит детальную информацию о своей избирательной программе и проектах, которые собирается осуществить в будущем.

Напомним, накануне правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула на пост мэра Тбилиси кандидатуру действующего градоначальника Кахи Каладзе. Он стал мэром Тбилиси в 2017 году, получив на выборах поддержку 51,09% избирателей.