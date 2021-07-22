Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил, что дальнейшие обсуждения пройдут без участия России.

По его словам, если украинская делегация продолжит придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а российская делегация покинет форум, передает РИА Новости.

"Необдуманные высказывания о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах - а по завершении контрольных проверок они были возвращены в места постоянной дислокации - используются представителями Украины на ФСОБ как "ширма" для продолжающейся в течение семи лет "необычной военной деятельности" на Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих", - заявил он на пленарном заседании ФСОБ ОБСЕ.

Гаврилов также отметил, что Россия осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса" и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения Минских договоренностей.