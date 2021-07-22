Житель Ставрополья получил 15 лет за склонение заключенных к терроризму

Житель Ставропольского края был приговорен к 15 годам колонии за вступление в запрещенную на территории РФ организацию ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, уточнив, что злоумышленник также пытался склонить к вступлению в организацию двух заключенных.

Отмечается, что подсудимый совершал противоправные действия в прошлом году.

"В июле 2020 года во время отбытия уголовного наказания в Ставропольском крае подсудимый вступил в запрещенную международную террористическую организацию "Исламское государство", а также склонял путем уговоров и убеждения двух лиц из числа отбывающих там наказание к участию в деятельности ИГ", - цитирует материалы следствия ТАСС.