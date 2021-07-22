Россия нарастила производство гречки

Согласно материалам Росстата производство гречки в России в июне 2021 года выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также отмечается, что за указанный период увеличилось более чем на 100% производство риса.

"Производство риса составило 43,8 тыс т, что в 2,2 раза больше, чем в июне прошлого года, и на 10,7% больше, чем в мае 2021 года. Гречки - 34,7 тыс т, что на 50,6% больше, чем в июне прошлого года, но на 3,8% меньше, чем в мае этого года", - приводит данные Росстата ТАСС.

Ранее Росстат информировал о том, что с начала текущего года производители повысили цены на продукты питания на 8,6%, а по сравнению с июнем прошлого года рост составил 16,7%.