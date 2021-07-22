Рухани отреагировал на протесты в Хузестане

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал протесты в Хузестане.

По его словам, иранский народ имеет право на мирный протест. Рухани пояснил, что люди, живущие в условиях пятидесятиградусной жары и нехватки воды, могут протестовать и выходить на улицу.

"Критика в рамках закона не вызывает возражений со стороны властей", - подчеркнул президент Ирана.

Политолог, иранист Фархад Ибрагимов заявил в своем Telegram-канале, что нынешние протесты не приведут к падению нынешнего иранского режима. "В ряде городов остана (провинции) Хузестан на протяжении последней недели продолжаются протестные акции в связи с серьезной нехваткой питьевой воды. В ходе одной из манифестаций из толпы был открыт огонь. По сообщениям СМИ, в результате происшествия погиб как минимум один человек, а 14 сотрудников полиции получили ранения и травмы во время разгона протестующих. Спешу сообщить, что подобные акции протеста в Иране происходят не впервые", - пояснил политолог.

По его словам, при Рухани они стали происходить заметно чаще, однако участников протестов не наказывают очень жестко, как это могло бы быть при Ахмадинеджаде и даже Рафсанджани. "В этом отношении наблюдается некая либерализация со стороны властей. То есть критикуй, не выкрикивайте лозунгов а-ля "смерть властям" и будете живыми-здоровыми, максимум, что Вас ожидает - денежный штраф. Вот это наказание для некоторых категорий иранцев пожестче, чем 10 ударов плетью (образно)", - пояснил Фархад Ибрагимов.



"А вот некоторые телеграм-каналы веселят. Пора бы успокоиться и не ликовать со словами "вот и все, режиму конец!"", - подчеркнул иранист.

Он пояснил, что режим, как бы это не казалось странным, получает в определенной степени иммунитет, когда периодически вспыхивают подобные протесты. "Хуже, когда наступает затяжная тишина, а потом наступает резкая волна демонстраций", - обратил внимание политолог.