Ветер снес крышу дома в Краснодаре

Сегодня вечером в поселке Мостовском в Краснодаре порывами ветра была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома. ЧП затронуло 200 кв м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте ЧП ведутся работы по оборудованию временной кровли. "Расселение жильцов не требуется, в случае необходимости будет развернут пункт временного размещения для всех жильцов", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что всего на месте работают 19 спасателей и шесть машин. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.