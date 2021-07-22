Лукашенко передал часть полномочий правительству и местным властям

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому часть президентских функций передается правительству и местным органам власти. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе главы государства.

Документом вносятся корректировки в Декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь".

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", - говорится в сообщении.