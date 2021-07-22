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Украина ответила на заявление ФРГ и США по "Северному потоку-2"

Украина ответила на заявление ФРГ и США по &quot;Северному потоку-2&quot;

Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба сообщил о том, что заявление США и Германии о достижении договоренности по газопроводу "Северный поток-2" не решает вопрос безопасности страны.

По его словам, украинская сторона непосредственно страдает от запуска "Северного потока-2". "Это наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности", - приводит его слова ТАСС.

Накануне Кулеба заявлял, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией по вопросу строительства газопровода.

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