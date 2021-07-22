Экстремальные дожди спровоцировали наводнение на северо-востоке Турции
В провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции произошло наводнение, вызванное проливными дождями. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям республики.
В результате наводнения в провинции Артвин вышла из берегов река Архави, районный центр и сельские дороги были затоплены. В настоящее время ведутся работы по спасению людей, пострадавших от стихийного бедствия.
В ведомстве также отметили, что аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе.
Согласно последним данным, погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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