Эрсой назвал число вакцинированных сотрудников отелей

Глава Минкультуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о вакцинации около 93% сотрудников гостиниц.

По его словам, персонал отелей "чутко реагирует на призывы вакцинироваться от коронавируса".

Министр также отметил, что в 2021 году туристическая активность в стране значительно выросла, но, в то же время, есть нерешенные проблемы с некоторыми государствами, которые ограничили авиасообщение с Турцией или требуют изоляции для путешественников по возвращении из страны.

Далее глава ведомства указал на то, что стране необходимо еще несколько недель для ликвидации этих проблем, передает РИА Новости.