Эрсой назвал число вакцинированных сотрудников отелей
Глава Минкультуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о вакцинации около 93% сотрудников гостиниц.
По его словам, персонал отелей "чутко реагирует на призывы вакцинироваться от коронавируса".
Министр также отметил, что в 2021 году туристическая активность в стране значительно выросла, но, в то же время, есть нерешенные проблемы с некоторыми государствами, которые ограничили авиасообщение с Турцией или требуют изоляции для путешественников по возвращении из страны.
Далее глава ведомства указал на то, что стране необходимо еще несколько недель для ликвидации этих проблем, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться