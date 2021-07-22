Ильхам Алиев призвал иностранные компании возместить ущерб за незаконную эксплуатацию золотых рудников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил принять меры в отношении иностранных компаний, незаконно эксплуатировавших золотые рудники на территориях, которые прилегают к Нагорному Карабаху.

"На протяжении долгих лет иностранные компании незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники. Это преступление, <...> и у этих компаний два пути: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо альтернативой этому является решение вопроса в правовой плоскости", - сказал глава государства в интервью телеканалу AzTV.

Азербайджанский лидер отметил, что эти компании смогут спокойно жить только после того, как возместят нанесенный ущерб. "Пусть заплатят за ущерб, нанесенный азербайджанскому государству, и только после этого они смогут работать спокойно", - приводит слова Ильхама Алиева АзерТАдж.

Он добавил, что в ином случае деловая репутация этих компаний сильно пострадает.

Помимо этого, глава государства поведал, что при участии международных консультантов был проведен анализ незаконно эксплуатировавшихся иностранными компаниями месторождений золота в Зангиланском и Кельбаджарском районах, вернувшихся под контроль Азербайджана после окончания военныхбоевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.