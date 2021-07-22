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МИД РФ: Россия обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с несколькими странами

МИД РФ: Россия обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с несколькими странами

Россия ведет диалог с целым рядом стран по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобное взаимодействие у нас ведется с целым рядом стран на двусторонней основе", - сообщила она в ходе еженедельного брифинга.

Далее она отметила, что Россия изначально после прорывных достижений в изобретении вакцины от коронавируса была открыта не только к диалогу, но и к открытому обмену данными, производству нашей вакцины на территории других государств, а также поставкам "и гуманитарным и коммерческим".

"Это также касалось и взаимного признания вакцин", - подчеркнула глава российского внешнеполитического ведомства.

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Вестник Кавказа

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