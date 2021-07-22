МЧС получит новейшие Ми-38

МЧС России закупит девять вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, замглавы ведомства Виктор Яцуценко, уточнив, что заявление об этом было подписано с холдингом "Вертолеты России" в четверг на полях авиасалона МАКС-2021.

По его словам, вертолеты также будут задействованы в обеспечении безопасности Северного морского пути. "Первые поставки - к 2023 году, и к 2023 году мы запускаем первые арктические спасательные центры. В рамках этого контракта мы получаем девять вертолетов Ми-38", - приводят слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что поставки техники будут проводиться в рамках программы перевооружения МЧС России до 2030 года.