Интернет пришел в 207 населенных пунктов Ставрополья

В Ставропольском крае за последние годы оптоволоконные линии для подключения к интернету подведены в 207 населенных пунктов с численностью жителей до 500 человек, данные были озвучены в ходе рабочей встречи, которую провел губернатор Владимир Владимиров с министром энергетики, промышленности и связи края Виталием Шульженко.

Сообщается, что также высокоскоростное соединение обеспечено для 1001 социального объекта. Помимо этого, отмечалось, что в регионе продолжается развитие мобильной связи: в 2021 году к действующим 9,8 тыс сотовых вышек прибавятся еще 1,2 тыс – стандарта 4G.

Владимиров выразил удовлетворенность проделанной работой и заявил о том, что она долджна быть продолжена. "Необходимо обеспечить стопроцентную доступность качественной связи в нашем регионе", - подчеркнул глава Ставрополья.