Зачем Армения обстреливает Нахчыван

В новых реалиях, созданных на Южном Кавказе после подписания Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявления о прекращении огня, выполнение всех пунктов этого заявления должно было бы служить гарантией выживания Армении. Однако армянская сторона продолжает агрессивную политику – на этот раз устраивая провокации на границе с азербайджанской Нахчыванской Автономной Республикой.

Большинство экспертов сходится во мнении, что напряженность на границе позволяет Еревану уклоняться от важнейшего процесса делимитации границ, который в Армении неуклонно политизируется. После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан начал обустраивать свои границы в Лачинском, Кельбаджарском районах, граничащих с Арменией, которые, к слову сказать, имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Тогда в Ереване заговорили о том, что азербайджанская армия якобы проникла на армянские территории. Процесс делимитации, действительно, сложный, поскольку государственной границы между Азербайджаном и Арменией в ее общепринятом понимании нет – конфликт между двумя республиками, по сути, начался еще когда они находились в составе единого государства. Поэтому единственный вариант делимитации и демаркации границы – руководствоваться картами, подготовленной Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР в 1970-х. Естественно, эти карты устарели, но другого юридического достоверного источника информации о прохождении линии армяно-азербайджанской границы нет.

Сегодня азербайджанские пограничники дислоцируются еще не на всех рубежах, очерченных на советских картах. Эксперты отмечают, что на нахичеванском направлении на протяжении многих лет между сторонами существовала некая нейтральная зона, причем она была создана за счет азербайджанской территории. Кроме того, сейчас под контролем Армении остается несколько эксклавов в Газахском районе и нахчыванское село Кярки, захваченное Арменией на начале 1990-х. Как раз к эксклаву Кярки ведет дорога из обстреливаемого Арменией Ерасха. Ереван, устраивая такого рода провокации, ясно дает понять, что не собирается возвращать Кярки Азербайджану.

Возможно также, что столь экстремальными методами Армения пытается добиться размещения на границе миротворцев, причем необязательно российских. Такое развитие событий, как надеются в Ереване, даст ему возможность сорвать переговоры по делимитации госграницы, ведь признав границы Азербайджана, Армения вынуждена будет признать и Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Именно по этой причине садиться за стол переговоров о делимитации границы Ереван не торопится. Решимости армянским властям придали как победа партии и.о. премьера Никола Пашиняна на парламентских выборах, так и обещанная Евросоюзом политическая поддержка и финансовая помощь в размере 2,6 млрд евро.

Главная опасность, исходящая из нежелания Еревана выполнять свои обязательства, кроется в концентрации напряженности, которая может вылиться в вооруженные столкновения. Для всех очевидно, что пока стороны не сядут за стол переговоров, процесс делимитации границ будет служить источником дальнейших провокаций и обстрелов.

Масла в огонь подливает неразбериха, царящая в военном ведомстве Армении. После Второй Карабахской войны министром обороны Армении был назначен Вагаршак Арутюнян, который в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел, замначштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, замначальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, а также главного советника Пашиняна. На этой неделе Вагаршак Арутюнян ушел в отставку с поста и.о. министра обороны, причем тут же поползли слухи о его скором назначении послом в Москве.

Однако даже такой поворот не поможет Еревану склонить на свою сторону Россию в пограничных вопросах, ведь Москва заинтересована в сохранении стабильности в регионе, а не в отстаивании интересов Армении на конкретных участках границы. Эксперты отмечают также, что возможности России повилять на ситуацию могут быть ограничены, если санкции на обстрелы азербайджанских территорий даются не официальным Ереваном, а принимается местными командующими под влиянием реваншистских сил, которые, к сожалению, все еще имеют определенное влияние как на население, так и на армейские круги Армении. Но в любом случае, ситуация будет урегулирована только тогда, когда будет решен вопрос границ.