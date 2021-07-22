Главная » Новости

В Дагестане мужчина ответит в суде за публичное оправдание терроризма

В Дагестане мужчина ответит в суде за публичное оправдание терроризма

Жителя Кизилюртовского района будут судить за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, в мае прошлого года 19-летний юноша на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал комментарий, в котором содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание терроризма.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

1625 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!