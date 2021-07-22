Жительнице Ставрополя, обвиненной в убийстве мужа, вынесли приговор

В Ставрополе суд признал виновной женщину, обвиняемую в убийстве мужа при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по краю.

Следствие и суд установили, что 13 февраля 2021 года между 42-летней обвиняемой и ее нетрезвым супругом произошел конфликт. В процессе ссоры мужчина начал угрожать жене применением насилия, а затем ударил ее и стал душить.

"Видя агрессивное поведение супруга и опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина схватила нож и ударила его в грудь", - пояснили в управлении.

Ранение оказалось смертельным, и мужчина скончался на месте трагедии.

Суд приговорил женщину к году ограничения свободы.