В Краснодаре без света остались более 4 тыс человек

В Краснодаре в четверг произошли сразу два аварийных отключения электроэнергии.

В 15.00 поступило сообщение об аварийном отключении света в районе, ограниченном улицами Российской, 40 лет Победы, Декабристов. Там электричества из-за повреждения на линии электропередачи лишились 1700 человек, сообщает Единая диспетчерская служба краевого центра.

На месте работает бригада «НЭСК-Электросети», свет обещают дать через 4-5 часов.

В 15.30 аварийное отключение электроэнергии случилось на улицах Дзержинского, Шоссе Нефтяников, Бакинской, Строителей, 2 линия Нефтяников, Офицерской. Без света остались 2300 краснодарцев.

Ожидается, что электричество вернется в дома также через 4-5 часов.