В Дохе возобновились переговоры талибов с правительством Афганистана

22 июля в Катаре возобновились переговоры представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) и правительства Афганистана после перерыва в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом говорит официальный представитель политического офиса "Талибана" в Дохе Мохаммад Наим.

"Участники первой встречи после перерыва подтвердили решимость добиться в кратчайшие сроки политического урегулирования в Афганистане и прочного мира", - сообщил он.

На последней встрече талибы и власти в Кабуле договорились продолжить мирные переговоры, но не взяв на себя обязательств по режиму прекращения огня.

Напомним, в Афганистане после начала вывода войск США 1 мая ситуация вышла из-под контроля. Талибы пошли в наступления и установили контроль почти на 70% территории страны.