В КЧР появился новый госпиталь для больных COVID-19

Резервный госпиталь на 200 коек откроют в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В ковидном госпитале в микрорайоне Северный в Черкесске проведена ревизия реанимационного оборудования. Приобретены лекарственные препараты, рекомендованные Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпиталь подготовили из-за увеличения числа больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации.

В пресс-службе уточнили, что коллектив госпиталя сформирован из врачей, которые имеют опыт работы с COVID-19. Возглавит новый ковид-госпиталь врач-реаниматолог Шамиль Шаманов, который, по сообщению ведомства, хорошо показал себя в роли руководителя во время второй волны коронавируса.

Подчеркивается, что в госпитале проведена кислородопроводящая сеть и пополнены запасы кислорода. Сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты.