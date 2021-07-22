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Турция почти на 20% нарастила экспорт зерна и бобовых

Турция почти на 20% нарастила экспорт зерна и бобовых

За период январь-июнь 2021 года Турция экспортировала зерновых и бобовых культур на $4,155 млрд, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В министерстве торговли Турции уточнили, что только в июне страна продала за границу зерновых и бобовых на $766,532 млн - это на 34,1% больше, чем в июне прошлого года.

Отмечается, что за период с июня 2020года по июнь 2021 года страна экспортировала зерновых и бобовых культур на $7,976 млрд.

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