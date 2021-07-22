Велосипедные воры схвачены в Кизляре

Правоохранители поймали мужчин, подозреваемых в похищении велосипедов в Кизляре. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В городской отдел полиции с заявлением обратились трое местных жителей, которые рассказали, что накануне ночью неизвестные украли из многоквартирных домов по ул. Победы три велосипеда на 69 тыс рублей.

Стражи порядка установили личности подозреваемых, которыми оказались двое жителей Кизляра, и доставили их в отдел, где они сознались в содеянном.

"По их словам, в поисках велосипедов они зашли в многоквартирный дом, где и нашли их на лестничных площадках", - пояснили в управлении.

Похищенные транспортные средства изъяты. По факту собран материал для вынесения процессуального решения. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст.158 УК РФ.