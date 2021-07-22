"Ростов" проведет первый матч нового сезона РПЛ без зрителей

Матч 1-го тура нового сезона Российской Премьер-лиги между "Ростовом" и московским "Динамо" пройдет при пустых трибунах, сообщает пресс-служба южан.

"В соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решение о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней", - говорится в сообщении.

В руководстве клуба принесли извинения и надеются, что на улучшение ситуации с коронавирусом в регионе.

Стоит добавить, что "Ростов" и "Динамо" проведут встречу 23 июля.