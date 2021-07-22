Фермеры в Беларуси уничтожают урожай огурцов из-за низких цен

Белорусские фермеры уничтожают тонны огурцов, выражая протест тому, что закупочная цена на овощ упала в четыре раза, пишет Sputnik Беларусь.

По мнению фермеров из агрогородка Ольшаны Столинского района, падение цен на огурцы обесценивает их труд. Они не видят смысла продавать по низкой цене плоды своих трудов, предпочитая давить урожай автомобилями. Ежедневно на свалку идет 10-15 тыс тонн свежих огурцов.