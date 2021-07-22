Рахмон позвонил Путину по Афганистану
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Главы государств обсудили актуальные вопросы российско-таджикистанской повестки дня, положение в Афганистане.
Кроме того, лидеры рассмотрели ход подготовки к саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которые пройдут осенью в Душанбе.
Беседа состоялась по инициативе таджикистанской стороны.
Вестник Кавказа
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