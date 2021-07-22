Евросоюз полностью вакцинировал 55% взрослого населения

В настоящее время почти 55% взрослого населения ЕС полностью прошли курс вакцинации против коронавируса, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе.

"На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения", - заявила она.

Одну дозу вакцины получили более 68% взрослого населения ЕС. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - отметила Спинант.

Низкие темпы вакцинации населения наблюдаются в Хорватии, Румынии, Болгарии.

Цель ЕС - полностью привить к концу июля 70% взрослого населения.