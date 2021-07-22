Экспорт бензина запретят в России?

В случае продолжения рекордного роста биржевых оптовых цен на бензин российские власти могут ввести запрет на его экспорт, предупредил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Он напомнил, что рост цен в данный момент сдерживается "демпфирующим механизмом", в рамках которого крупные производители получают повышенные выплаты, позволяющие сдерживать цены на внутреннем рынке. Кроме того, добавил министр, при реализации топлива на внутреннем рынке поставщики соблюдают подход непревышения уровня инфляции.

Шульгинов выразил уверенность, что по окончании плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца объемы производства бензина вырастут, что успокоит биржевые цены.

"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - цитирует главу Минэнерго "Интерфакс".