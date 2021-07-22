Хорватия ужесточает правила въезда для всех туристов из России

В АТОР сообщили о новых правилах въезда в Хорватию.

С 26 июля власти страны усиливают въездной контроль в отношении путешественников из Великобритании, Кипра и России. Все туристы, привитые и нет, должны будут предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы или справку с результатом экспресс-анализа на антиген, взятого не ранее чем за 48 часов до въезда, пишет РИА Новости.

Детям до 12 лет справка не нужна, у сопровождающих взрослых имеются соответствующие документы о тестировании на COVID-19.